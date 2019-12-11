حقيقة وفاة الفنان وديع الشيخ بشكل مفاجئ

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، أنباء عن وفاة الفنان وديع الشهير، في حادثة غامضة لم يتم الكشف عن تفاصيلها، لكن سرعان ما خرجت مصادر عائلية ونفت الخبر جملة وتفصيلا.

وفي وقت سابق، ظهر في مقطع الفيديو المتداول، الفنان وهو يفقد توازنه ويسقط على المسرح، خلال حفل أحياه الجمعة الماضي، ولم يعرف سبب السقوط حتى اللحظة .

ودفعت الحادثة الكثير من الصفحات غير الرسمية بنشر خبر وفاته بعد تدهور وضعه الصحي، كما أن خبر الوفاة شكل صدمة كبيرة لدى متابعي الفنان، الأمر الذي دفع الكثيرين بالتساؤل عن الوضع الصحي له، وحقيقة خبر الوفاة .

مصادر مقربة من عائلة الشيخ، نفت خبر الوفاة، مؤكدة أنه لا يزال على قيد الحياة وبصحة جيدة، وبذلك تكون العائلة وضعت حدا لكافة الشائعات التي تتحدث عن وفاة الفنان اللبناني.

يذكر أن سقوم الشيخ من المسرح جاء بعد مرور خمسة أيام على سقوط الشيخ في البحر، خلال تصويره حلقة مع الممثل ومقدم البرامج وسام صباغ لبرنامج “خدني معك”.

وسقط الشيخ على”الجيت سكي” خلال التصوير نقل على إثرها إلى المستشفى وأجريت له اسعافات أولية، حيث أصيب ببعض الرضوض وغادر المستشفى بعد ساعات.