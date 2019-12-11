فلسطين عضو دائمة في أولمبياد العلوم العالمي بعد تحقيق هذا الانجاز

حصلت فلسطين على عضوية دائمة في أولمبياد العلوم العالمي اليوم الأربعاء بعدما حقق الفريق الطلابي المشارك في أولمبياد العلوم العالمي الـ 16 للناشئين المقام في قطر الفوز بالميدالية البرونزية.

وكان الطالب الفلسطيني رايق غانم حقق البرونزية خلال مواجهة 70 دولة مشاركة في المسابقة.

كما حصد الفريق قبل أيام المركز الأول في مسابقة الأفلام التعليمية عن فيلم بعنوان "التنمية المستدامة"، للطلبة عهد العارضة، وميرا عمار، وتالا فهد، ورايق غانم، ومصطفى صنوبر، وعبد الرحمن شفيع، بقيادة المشرفين التربويين مراد عبد الغني، وأحمد جبر، وفيحاء البحش.

وقال وزير التربية والتعليم العالي في رام الله مروان عورتاني "إن طلبة فلسطين بما يملكون من أفكار ومهارات ملهمة، يؤكدون للعالم تميزهم وإبداعهم وحبهم للعلم.

وبارك عورتاني باسم الاسرة التربوية للدولة الفلسطينية هذا التميز الكبير.

وتضمنت المسابقة التي شاركت فيها فلسطين لأول مرة في الأولمبياد مسابقات في مجالات العلوم (الأحياء، والفيزياء، والكيمياء).