شاهد: اصطياد ثعبان ضخم بطريقة مثيرة

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، ظهر خلاله رجل هندي يحاول الإمساك بثعبان ضخم في حقل أرز يقع بإحدى مدن جنوب الهند.

وحاول الرجل اصطياد الثعبان بعدة طرق دون نتيجة، حيث كان الثعبان متأهبًا للانقضاض، وكان يحاول الانقضاض على الرجل ولدغه في كل مرة كان يحاول بها الصياد الاقتراب منه.

بعدها حاول الرجل تثبيت الثعبان عن طريق عصى طويلة، ولكن المراوغات السريعة للثعبان حالت دون أن يتمكن الرجل من تثبيته.

في نهاية مقطع الفيديو االرجل لخلع قميصه والتلويح به في وجه الثعبان لتشتيت انتباهه، ويلتف حوله خلسة ويمسكه بسرعة لافتة.

في نهاية المشهد المثير، كانت المفاجأة الحقيقية حين رفع الرجل الثعبان لأعلى وظهور حجمه الحقيقي، حيث يبلغ طول الثعبان نحو 3 أمتار ونصف.