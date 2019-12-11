تدخل حماس في الانتخابات البريطانية هل حقيقة أم افتراء؟

تداولت وسائل اعلام الاحتلال الإسرائيلي، أخبارًا تفيد بأن تدخل حماس في الانتخابات البريطانية جاء من خلال دعمها لمرشح المعارضة "جيرمي كورين" لأسباب عدة اهمها أن كورين أكد أنه سيعترف بالدولة الفلسطينية حال فوزه بالانتخابات.

لكن تلك الأخبار التي تتعلق بـ تدخل حماس في الانتخابات البريطانية تم نفيها بشكل قاطع من قبل الحركة الفلسطينية والتي أكدت أن ذلك لا أساس له من الصحة.

حيث نفي عضو مكتب العلاقات الدولية في حماس باسم نعيم تدخل الحركة في الانتخابات البريطانية المقررة في الثاني عشر من الشهر الحالي، قائلًا: ليس للحركة أي ممثلين في بريطانيا إضافة إلى ذلك أننا لا نتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ولسنا طرفا في أي صراع داخلي".

نقف مع من يدعم حقنا

وأكد نعيم بأن الحركة تطالب أي رئيس وزراء قادم بدعم حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق شعبنا الفلسطيني في الحرية والعودة والاستقلال".

وأشار إلى أن اتهامات تدخل حماس في الانتخابات البريطانية يقف ورائها منظمات اللوبي الإسرائيلي في بريطانيا؛ لشعورها أن جيرمي كوربن أكثر إنصافًا في سياساته الخارجية.