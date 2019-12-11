داعية مصري يثير جدلا بفتوى حول "فيس بوك"

حذر داعية المصري، من الاستخدام السيئ لمواقع التواصل الاجتماعي خاصة "فيسبوك"، قائلا إنه تسبب في كثير من حالات الانفصال الزوجي.

وقال الداعية مبروك عطية، خلال لقاء تلفزيوني، إن الأصل أن يجلس الزوجان سويا ليستمتعا بحياتهما، لا أن يجلس كل منهما يتفقد صفحته على "فيسبوك".

وأضاف خلال اللقاء: "ربنا قال إن الزوجين يدخلان غرفتهما بعد صلاة العشاء، وممنوع الابن أو الابنة تدخل عليهما إلا بعد طرق الباب، ولأمر مهم".

وتابع: "ليه أمر بكده؟ لأن أكيد واخد مراته في حضنه، مين دلوقتي بياخد مراته في حضنه من بعد صلاة العشاء؟ مفيش، كل واحد قاعد في غرفته وماسك "فيسبوك".

واختتم عطية حديثه، مؤكدا على أن الزوج أو الزوجة إذا تصفح أحدهما "الفيسبوك"، في هذا الوقت يعتبر إثم، لأنه يؤدي إلى خلل في العلاقة التي تجمعهما.