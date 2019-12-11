مستوطنون يهاجون رعاة الأغنام جنوب نابلس

هاجم مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين مساء اليوم الأربعاء، رعاة الأغنام من الفلسطينيين في خربة يانون جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

ووفقًا لمسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس، فإن مجموعة من المستوطنين هاجموا رعاة الاغنام واعتدوا عليهم بالضرب المبرح أثناء رعايتهم للأغنام والمواشي جنوب نابلس.

وأشار إلى أن المستوطنين لاحقوا رعاة الاغنام والمواشي شرق خربة يانون التابعة لأراضي بلدة عقربا، واعتدوا عليهم بالضرب المبرح، مما أدى لوقوع اصابات طفيفة.

يذكر أن الاعتداءات الاسرائيلية تجاه المواطنين الفلسطينيين تزداد وتيرتها يومًا بعد يوم، وتتم الاعتداءات بحماية من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.