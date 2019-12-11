الكنيست بدأ يحل نفسه استعدادًا إلى انتخابات اسرائيل الثالثة

بدأ الكنيست الإسرائيلي في اجراءات حل نفسه اليوم الأربعاء عقب فشل الأحزاب الإسرائيلية في تشكيل حكومة جديدة، تمهيدًا للتوجه إلى انتخابات اسرائيل الثالثة بداية العام المقبل.

وكانت لجنة "الكنيست" البرلمانية الاسرائيلية وافقت على بدء اجراءات سن قانون حل الكنيست الحالية، استعدادا لانتخابات مبكّرة واحالة القرار إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه في ثلاث قراءات ليصبح نافذا.

ورغم أن الاجراءات القانونية تتخذ وقتًا طويلًا في سن القوانين إلا أن لجنة الكنيست صادقت على تسريع اجراءات سن هذا القانون بشكل استثنائي، ذلك أن إسرائيل تُدار منذ أكثر من عام، من قبل حكومة انتقالية منقوصة الصلاحيات.

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ورغم التصويت لصالح القرار إلا أن مندوب حزب "يسرائيل بيتنو" امتنع عن التصويت، خاصة وأن حزب يسرائيل الذي يترأسه افغدور ليبرمان يظهر بمظهر الحيادي والوسيط بين مُعسكر اليمين المُتدين واليسار العلماني، لتشكيل حكومة وحدة وطنية بينهما.

انتخابات اسرائيل الثالثة

وكانت "إسرائيل" اجرت انتخابات مبكرة في إبريل / نيسان 2019، حيث فاز بأكبر عدد من المقاعد حزب الليكود، لكن نتنياهو فشل بتشكيل الحكومة.

وتوجه نتنياهو لانتخابات جديدة في سبتمبر/ أيلول 2019، لكنه فشل في تشكيل الحكومة، كما فشل غانتس بتشكيل الحكومة، وكان ليبرمان بمثابة "بيضة القبان".

ومن المقرر أن مهلة رئيس الاحتلال الإسرائيلي لرئيس الكنيست، لإيجاد مُشرّع يستطيع تشكيل الحكومة ستنتهي منتصف ليلة اليوم الاربعاء.

وتُشكّل هذه المُهلة، آخر محاولة يمنحها القانون الإسرائيلي لمُنتخبي الجمهور لتشكيل حكومة، قبل حل الكنيست والتوجه لانتخابات جديدة، والمتوقع بشكل كبير التوجه إلى انتخابات اسرائيل الثالثة