تعرف مع موقع "فلسطين اليوم" على القنوات الناقلة لكاس العالم للاندية 2019، وجدول مواعيد مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2019 المقامة في قطر خلال الفترة من 11 ديسمبر 2019 حتى 21 ديسمبر 2019.

ويُشارك في هذه البطولة أبطال المسابقات القارية للأندية وفي مقدمتهم بطل دوري أبطال أوروبا “ليفربول” العائد بعد غياب طويل منذ آخر مشاركة عام 2005.

ويمثل الدولة المضيفة نادي السد بصفته بطلاً لدوري نجوم قطر الموسم الماضي 2019/2018، وسيفتتح مبارياته يوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر بمواجهة بطل أوقيانوسيا “هينجين سبورت” القادم من دولة كاليدونيا الجديدة.

ويصطدم بطل دوري أبطال آسيا “الهلال السعودي” ببطل دوري أبطال أفريقيا “الترجي التونسي” في المباراة المؤهلة إلى نصف النهائي أمام بطل كوبا ليبرتادوريس، يوم السبت 14 ديسمبر.

يذكر أن “فلامنجو” قتل أحلام ريفر بليت الأرجنتيني للاحتفاظ بلقبه بطريقة دراماتيكية في الدقائق الأخيرة من نهائي ليبرتادوريس الذي أقيم في بيرو.

نترككم الآن مع عرض مفصل لأهم القنوات الناقلة لكاس العالم للاندية 2019؛ ليتمكن الجمهور العربي من متابعة المباريات في كافة أماكن تواجده، برفقة نخبة من أفضل المعلقين.

وستنقل مباريات كأس العالم للأندية 2019 على قنوات بي إن سبورتس القطرية، القناة الأولى والقناة 13 باللغة الإنجليزية، وكذلك على قناة تايم سبوت الارضية، والجزائرية الارضية.