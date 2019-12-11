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آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الخميس 2019/12/12.

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 13:19 - 11 ديسمبر 2019
معبر رفح - سفر معبر رفح - سفر
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نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الأربعاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الخميس 2019/12/12.

وقالت الداخلية في بيان صحفي لها، أن السفر سيكون للحافلة الثانية حتى الحافلة الخامسة (الرقم 80) من كشف (12/12).

ونوهت للمسافرين بالتوجد صباح غد الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مؤكدة على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

وطالبت المسافرين، بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

للإطلاع على أسماء المسافرين من كشف (12/12) اضغط هــــنا

 

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