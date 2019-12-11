اتحاد المعلمين يهدد بالتصعيد على الأرض..إنهاء التقاعد المالي بغزة وعودة الموظفين أبرز المطالب

هدد الاتحاد العام للمعلمين اليوم الأربعاء ، 11/12/2019 ، الحكومة الفلسطينية ، بإتخاذ جملة من الخطوات في حال عدم تلبية الحكومة لمطالبهم، مشيراً إلى أنه تم تحديد حتى بداية الأسبوع القادم موعداً للبدء بالخطوات بالتنسيق مع اتحاد الضفة.

وقال عاهد الدلو عضو الامانة العامة للاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين في المحافظات الجنوبية:"إن فترة النزاع مع الحكومة شارفت اليوم على الإنتهاء، مبيناً أن الأمانة العامة لإتحاد المعلمين ستقرر الخطوات القادمة على الأرض في حال لم تكن هناك اجابات واضحة بشأن حقوق الموظفين .

وبين الدلو خلال تصريحات لإذاعة القدس تابعتها وكالة "فلسطين اليوم الإخبارية" أن من ابرز المطالب التي طالب بها الاتحاد ، التقاعد المالي الذي لم يحل حتى اللحظة رغم المطالب بإنهاء التقاعد المالي للمعلمين في غزة، بالإضافة إلى عودة الرواتب كاملة .

واشار الى ان ابرز المطالب ايضاً عودة الرواتب المقطوعة وعودة درجات الموظفين .

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وكان عاهد الدلو نشر على صفحته الشخصية الفيس بوك اليوم جملة من المطالب للحكومة وجاءت على النحو التالي : ادراج التشكيلات الخاصة بتعيينات 2006 2007 20082، بالإضافة إلى عدم القبول بأقل من 100% نسبة صرف الرواتب لموظفي التربية والتعليم للمحافظات الجنوبية ، وادراج المستحقات المالية لكل من تلقى رقم وظيفي .

وشدد خلال المطالب على ادراج المستحقات المالية وبأثر رجعي من 1/3/ 2017 لموظفي المحافظات الجنوبية التي خصمت عليهم بدون وجه حق ، وكل ما يتعلق بالحقوق دون مواربة اطلاقاً .

وأكد على ضرورة اعطاء الحقوق لـ520 موظف تقاعدوا اختيارياً حسب النظام 7/ 2017 . وتسوية امورهم المالية قبل نهاية العام .

مطالبات الاتحاد العام للمعلمين جاء بعد الحديث عن الخطوط العريضة للموازنة الجديدة التي بدأت تظهر وبدأت المناقشات فيها، مشدداً على انه لا يمكن ان تكون هناك موازنة دون ان تكون الحقوق كاملة للمحافظات الجنوبية اسوة بالمحافظات الشمالية .

وقال الاتحاد" على الوزير الذي لا يستطيع الدفاع عن حقوق موظفيه أن يرحل فوراً غير مأسوف عليه".

وتأتي مطالبات الاتحاد العام للمعلمين بعد وعودات سابقة من حكومة اشتيه بشأن إلغاء التقاعد المالي للمحافظات الجنوبية ، وعودة رواتب عدد من الموظفين ، بالإضافة الي عدد من المطالب ، وسط وعود من الحكومة بحل تلك القضايا التي لك تحل حتى اللحظة .