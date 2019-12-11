هنا التسجيل في قرعة الحج 2020 في ليبيا

فتحت إدارة الحج والعمرة في ليبيا، اليوم الأربعاء، منظومة التسجيل لقرعة الحج للعامين 2020 و2021، وذلك لكافة حاملي الجنسية الليبية في جميع أنحاء العالم. للتسجيل اضغط هنـــا

ونشرت الإدارة، شروط وضوابط التسجيل لقرعة الحج للعامين المقبلين، وأن التسجيل انطلق ليلة الأمس، في الساعة الأولى 12 صباحا من يوم الثلاثاء 10 ديسمبر، وأن رابط التسجيل لن يعمل حتى يحين الوقت المحدد.

وأوضحت إدارة الحج والعمرة في ليبيا، أن التسجيل سيكون مرة واحدة، وسيكون السحب في القرعة لعامين على التوالي، وسيتم نشر تنويهات مفصلة عن إيجابيات هذا الأمر، الذي تم وضعه بعد دراسات مستفيضة.

وأتاحت الإدارة فرصة تسجيل زوجات المواطنين الغير ليبيات اللاتي لم يسبق لهن الحج مطلقا على أن يكون لديهن جواز سفر إلكتروني وأن يكون المحرم من الجنسية الليبية ( زوج ، إبن ، والد الزوج ).

كما اشترطت أن يكون لديها خروج وعودة من مصلحة الجوازات و الجنسية و شؤون الاجانب ، ان وفقها الله عن طريق القرعة، وغيرها من الشروط الأخرى.

ونوهت الهيئة أنه لا توجد إمكانية إتمام إجراءات التنازل لزوجات المواطنين غير الليبيات (منها أو إليها)، مع إتاحة فرصة تكرار تسجيل المحرم (المرافق) أثناء عملية تسجيل.

كما يتاح التسجيل للأسر التي ليس لديها إلا محرم واحد على أن تكون صلة القرابة ضمن الحالات الآتية ( مرافقاً لوالدته، مرافاً لأخته، مرافقاً لأبنته، مرافقاً لزوجته / زوجاته).