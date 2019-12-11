كلية مجتمع الأقصى تنظم لقاء تدريبياً حول تجارب موظفي العلاقات العامة

نظمت كلية مجتمع الأقصى – قسم العلاقات العامة، لقاء تدريبي بعنوان " تجربتي " لطالبات القسم بهدف اطلاعهن على تجارب مهنية ونقل خبرات عملية لهم واكتساب مهارات مختلفة.

وقد أعرب اكرامي المدلل نائب مدير الإعلام في وزارة الأوقاف والشئون الدينية عن سعادته بالحضور لعرض تجربته الشخصية في الجامعة التي تخرج منها، وأوضح أنه بالرغم من تخرجه من قسم الإذاعة والتلفزيون إلى أنه عمل في الصحافة والعلاقات العامة ومراكز قياس الرأي العام في العديد من المؤسسات الإعلامية حتى استقر به الحال في وزارة الأوقاف.

وتحدث المدلل عن تخوفه في بداية الأمر من العمل في وزارة الأوقاف نظراً لخصوصيتها، منوهاً إلى أن نشاط العلاقات العامة يختلف حسب طبيعة عمل الوزارة وأن لكل مؤسسة نشاطاتها، وهذا يتطلب من رجل العلاقات العامة الإبداع والتطوير والتعامل مع الإمكانيات المتوفرة.

واستعرض المدلل بعض الأعمال الإعلامية التي قام بها والتي من شأنها إبراز أنشطة الوزارة وخدماتها وتحسين صورتها الذهنية لدى الجمهور، لافتاً إلى بعض الأزمات التي واجهته في العمل وتأثيرها على الوزارة ودور العلاقات العامة في التعامل معها .

وفي نهاية حديثه أكد على أهمية تحويل الصعاب والتحديات إلى نقاط قوة وحافز للنجاح، مشيراً إلى أهمية المحاولة والتقليد والإبداع وإجادة المهارة الكتابية لأنها ركن أساسي في نجاح العلاقات العامة، بالإضافة إلى ضرورة بناء علاقات تواصل مع وسائل الإعلام المختلفة وتطوير المهارات المختلفة.

بدورها، عبرت إباء عمر من العلاقات العامة في وزارة المالية عن سعادتها بوجود هذه الأعداد في قسم العلاقات العامة الأمر الذي يدلل على الفهم الواعي لأهمية العلاقات العامة .

وأوضحت أن عمل العلاقات العامة يعتمد بالدرجة الأولي على الإبداع والابتعاد عن الروتين والعمل وفق خطة في ظل وجود بيئة داعمة لها ولأنشطتها المختلفة.

واستعرضت عمر المعوقات التي واجهتها في عملها كون أن وحدة العلاقات العامة في وزارة المالية اسُتحدثت لأول مرة مع استلامها للعمل، ومنها وجود قصور في فهم طبيعة عمل العلاقات العامة، ووجود بعض الموظفين غير المتخصصين والاصطدام المستمر مع الإدارة العليا الأمر الذي يحد من فعالية العلاقات العامة .

ونصحت الطالبات بالاهتمام بتطوير القدرات الذاتية لديهن وعدم الاكتفاء بالجانب الأكاديمي والتطوع في أماكن مختلفة بهدف الاستفادة، مشيرة إلى أن ما تحصل عليه الطالبة خلالها دراستها الجامعية درجة واحدة تضعك على سلم العلاقات العامة.

يأتي هذا اللقاء في إطار الأنشطة اللامنهجية للكلية بهدف إطلاع الطالبات على تجارب المهنيين من في تخصص العلاقات العامة والاعلام، كونها توفر مناخا تفاعليا عمليا يساعد الطلبة في اكتساب مهارات ومعارف جديدة.





