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الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الاربعاء 11/12/2019 ..والاخيرة تعود للارتفاع

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:39 - 11 ديسمبر 2019
الليرة السورية الليرة السورية
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بعد تعافي لأكثر من اسبوع ، شهد سعر صرف الليرة السورية اليوم الاربعاء 11/12/2019، حيث سجل سعر صرف الليرة السورية ، ارتفاعاً في تعاملاتها المُبكّرة اليوم، بحدود 25 ليرة، زيادة على ارتفاع سابق سجله الإثنين بحدود 40 ليرة.

ووصل بذلك دولار دمشق إلى 820-825، منهياً تقريباً التحسن السابق في سعر صرف الليرة.

ويبدو أن التراجع الأخير في سعر الليرة، جاء بعد قرار جديد للمركزي (لم ينشر على غرار جميع قراراته المهمة بشكل رسمي) وقضى بتحديد السعر التفضيلي للدولار بقيمة 700 ليرة سورية. وكانت نشرة سابقة لـ"المركزي" في 2 كانون الأول، قد عممت على المصارف العامة المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي وشركات الصرافة بشراء حوالات الأمم المتحدة والسفارات والقنصليات والبعثات الديبلوماسية والمنظمات والمؤسسات الدولية الواردة من الخارج بالقطع الأجنبي بسعر صرف وفقاً لنشرة السعر التفضيلي.

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