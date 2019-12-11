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حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الأربعاء 11/12/2019

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:11 - 11 ديسمبر 2019
حالة الطرق في قطاع غزة اليوم حالة الطرق في قطاع غزة اليوم
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تشهد حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الأربعاء 11/12/2019، حركة مرورية نشطة على كافة المفترقات والشوارع الرئيسية، فيما سجل حادث سير واحد فقط خلال 24 ساعة الماضية.

وبنت الإدارة العامة لشرطة المرور، أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي، وتمنت من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان و كافية.

وذكرت، أن عدم الإلتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياتك و الأخرين للخطر .

وقد سجل لدى مكاتب تحقيقات حوادث الطرق في المحافظات الجنوبية للوطن خلال 24 ساعة الماضية حادث سير واحد فقط نتج عنه إصابة واحدة إلى جانب الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.

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