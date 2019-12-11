للمرة الثانية.. إطلاق النار على على منزل سهيل ملحم وإصابة حارسه

قال منزل رئيس المجلس المحلي في جديدة المكر بأراضي الـ48 سهيل ملحم، إن حارسه الشخصي أصيب بجروح خطيرة جراء إطلاق النار على منزله من قبل مجهولين.

وأضاف ملحم لـ "عرب 48": "وصلنا إلى مرحلة باتت فيها الحياة مهددة بالخطر، ولا أعلم إن كان الحارس هو المستهدف أو أنا"،

محمًلا المسؤولية الكاملة لشرطة الاحتلال "الإسرائيلي" بسبب تقاعسها.

وشدد في حديثه: "لو ألقت الشرطة القبض على مرتكبي الجريمة الأولى، لما وقعت هذه الجريمة اليوم، حان الوقت لأن تقوم بواجبها في محاربة ظاهرة العنف والجريمة المتفشية".

وتعرض ملحم في الـ28 من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، لجريمة إطلاق نار، وحرق سيارة لتعليم السياقة يملكها، وتعتبر هذه المرة الثانية التي يستهدف بها منزل رئيس المجلس المحلي في جديدة المكر.

وبلغ عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي خلال العام الجاري (88) قتيلا بينهم(11) امرأة، في حين بلغ العام الماضي (76) مواطنا عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 إمرأة.