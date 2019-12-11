تصدرت عناوين أخبار الصحف السعودية اليوم الأربعاء 11/12/2019، عدة مواضيع هامة تخص الشأن السعودي والعربي والدولي.

وقد تناولت عناوين أخبر الصحف السعودية اليوم قضايا عدة

عكاظ

خادم الحرمين: إيران تدعم الإرهاب.. علينا العمل لوقفها

الجدعان: لا ضرائب جديدة في 2020.. والتويجري: البطالة التحدي الأول

انطلاق تداول أرامكو اليوم.. و35.2 ريال السعر الأعلى للسهم

«الحقيل» يحقق رغبة المواطنين بـ«تجديد المساكن»

شوريون يسألون «النقل»: مشاريعكم متفاوتة.. أين التوازن في التنفيذ ؟

تحويل «رامي الحذاء» على سيدات في ينبع لـ «النيابة»

«حقوق الإنسان»: السعودية تحاسب كل من يقصر بحق العمالة

الحقيل: 300 ألف أسرة تخصص لها مساكن العام القادم

الجاسر: لا رسوم على الطرق في 2020

التأمينات: استمرار الصرف يشمل كافة المتقاعدين ومستفيدي «ساند»

«العدل» تدعو المتقدمين لوظائفها إلى اختبارات السمات

وزير خارجية البحرين يأسف لعدم جدية قطر.. وقرقاش: الأزمة مستمرة

تذبذب سهم أرامكو لن يتجاوز 10%

انطلاق تداول أرامكو اليوم.. و35.2 ريال السعر الأعلى للسهم

الشرق الأوسط

مقتل ستة بينهم مسلحان في إطلاق نار بولاية نيوجيرسي الأميركية

التحقيق مع البشير حول انقلاب 1989

حصاد «تويتر» العالم العربي لعام 2019... تغريدات القادة ومباريات كرة القدم

إيران تحذر مواطنيها من السفر للولايات المتحدة

تشديد سعودي على التكاتف الخليجي لمواجهة عدوانية إيران

«إعلان الرياض» يؤكد التنسيق الأمني والعسكري بين دول الخليج

خادم الحرمين في افتتاح القمة الخليجية: تحديات المنطقة تستدعي تكاتف الجهود

وزير الخارجية السعودي: الدول المقاطعة لقطر مستمرة في دعم جهود الكويت

وزير الخارجية البحريني: الدول المقاطعة لقطر تتمسك بمطالبها المشروعة

بومبيو يُحذر موسكو من أي تدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية

«هجوم إرهابي» على فندق في مقديشو

«سياحة الطلاق» أمام المحكمة العليا البريطانية

وزير الدفاع اللبناني يرد على جنرال إيراني: تصريحاته تعدٍ على سيادتنا

المدينة

خادم الحرمين : على منطقة الخليج أن تتحد في مواجهة إيران

ترجمة كتاب الفيصل " إن لم .. فمن .. !؟" إلى لغات عالمية

"وزير المالية": لا ضرائب إلا بعد دراستها ولا تغيير في 2020

"التويجري": تحدي البطالة هو التحدي الأول للقيادة

"وزير العمل": توطين 175.5 ألف وظيفة حتى نهاية سبتمبر