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الأسير إيهاب الشرفا يدخل عامه الـ (18) في سجون الاحتلال

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 08:19 - 11 ديسمبر 2019
ايهاب الشرفا ايهاب الشرفا
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أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم الاربعاء؛ أن الأسير المجاهد إيهاب زياد عبد الفتاح الشرفا (38 عاماً) من بلدة شويكة قضاء مدينة طولكرم، أنهى سبعة عشر عاماً على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه الثامن عشر في سجون العدو الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 11/12/2002م، وأصدرت محكمة سالم العسكرية الصهيونية حكماً بحقه بالسجن المؤبد بتهمة انتمائه وعضويته في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والقيام بأعمال مقاومة وإطلاق نار ضد قوات الاحتلال الصهيوني.

جدير بالذكر أن الأسير إيهاب الشرفا ولد بتاريخ 08/03/1981م، وهو أعزب، ويقبع حالياً في سجن رامون.

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