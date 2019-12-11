الطقس: منخفض جوي يبدأ غداً

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، الطقس، اليوم الأربعاء، 11/12/2019 غائم جزئياً ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نسبياً الى بارد، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبينت دائرة الأرصاد إن البلاد، تتأثر غدا بمنخفض جوي لذا يكون الجو غائما وبارداً حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله الأمطار خلال ساعات الظهيرة على المناطق الشمالية تمتد في ساعات المساء والليل إلى مختلف المناطق والأمطار تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي يوم الجمعة، لذا يكون الجو غائما بارداً ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله الأمطار على فترات على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مع هبات قوية احيانا والبحر مائج.

ويكون الجو السبت غائما جزئياً ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نسبياً إلى بارد، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار متفرقة على بعض الشمالية والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين ايام تأثر البلاد بالمنخفض الجوي من خطر: تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح، وتدني مدى الرؤيا الأفقية، ومن التزحلق على الطرقات.