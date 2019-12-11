استقرت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأربعاء 11/12/2019 قليلاً في الأسواق المحلية في فلسطين.

وتحظى أسعار العملات مقابل الشيكل باهتمام كبير لدى المواطنين والمتابعين، وخاصةً التجار منهم، فيحرصون على قراءة الأخبار المتعلقة بالعملات.

وقد سجلت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأربعاء 11/12/2019 وفقاً لبنك فلسطين:

شراء

3.4500 دولار/ شيكل

4.8600 دينار / شيكل

3.8250 يورو/ شيكل

0.7078 دولار / دينار

1.950 يورو/ دينار

بیع

3.4900 دولار/ شيكل

4.9200 دينار / شيكل

3.8550 يورو/ شيكل

0.7100 دولار / دينار

1.1150 يورو/ دينار