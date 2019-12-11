قوات الاحتلال تعتقل 13 مواطنًا من الضفة بينهم أسيرة محررة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، 13 مواطنًا خلال مداهماتٍ واسعة لمنازل الفلسطينيين قفي الضفة الغربية المحتلة.

ووفق المصادر المحلية، فقد اعتقلت قوات الاحتلال 5 مواطنين بينهم أسيرة محررة خلال اقتحامها عدة مناطق في مدينتي رام الله والبيرة.

وأفادت بأن االمعتقلين هم: المحررة بشرى الطويل من البيرة، وليث عاصي الطريفي من مدينة البيرة، وأحمد كايد من بلدة بيتين، وكامل نخلة من مخيم الجلزون، وأحمد عبد الله الساحر من بلدة سلواد.

في السياق، اقتحمت قوات الاحتلال منزل المحرر مصعب سعيد في بلدة بيرزيت، فيما قامت باستدعاء المحرر محمود حامد خلال اقتحام منزله في بيتين.

وأصيب العشرات من المواطنين بالاختناق نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات عنيفة شهدتها بيرزيت والبيرة ومخيم الجلزون وأحياء عين مصباح وأم الشرايط .

إلى ذلك استولت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، على مركبة خاصة لمواطن من قرية مراح رباح جنوب بيت لحم.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن أحمد قاسم الشيخ، وفتشته، ثم استولت على مركبته.

الجدير بالذكر، أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" تشنّ حملات اعتقال ليلية بشكل يومي، عقب مداهمات واسعة تطال كافة محافظات الضفة الغربية المحتلّة، تحت ذائع وحجج أمنية واهية.