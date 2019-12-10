نابولي يتأهل لثمن نهائي دوري الأبطال

تأهل نادي نابولي الإيطالي مساء اليوم الثلاثاء إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب ضيفه جينك البلجيكي برباعية نظيفة، ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات.

وقد أحرز أهداف اللقاء أركاديوز ميليك "هاتريك" الأهداف الثلاثة الأولى لنابولي، بالدقائق (3، 26 و38 من ركلة جزاء)، بينما سجل درايس ميرتينز الهدف الرابع بالدقيقة 75، من ضربة جزاء ثانية.

وبذلك، رفع البارتينوبي رصيده إلى 12 نقطة، في المركز الثاني للمجموعة الخامسة، ليتأهل رسميًا لدور الـ16 برفقة المتصدر ليفربول (13 نقطة)، بينما تجمد رصيد جينك عند نقطة وحيدة، في ذيل الترتيب.