"الزعرور".. فاكهة لتحسين مستويات الدهون في الدم

أكدت دراسات علمية، أن مستخلص نبات "توت الزعرور" أيضا يمكنه تحسين مستويات الدهون في الدم، مبينة أن هناك نوعان من الدهون موجودان دائما في الدم وهما: الكوليسترول والدهون الثلاثية.

وتشير الدارسات إلى أن فاكهة "توت الزعرور" تعد غنية بالعناصر الغذائية التي تستخدم في علاج مجموعة من المشاكل بما فيها الجهاز الهضمي وارتفاع ضغط الدم.

وأوضحت أن المستويات الطبيعية لهذه الدهون صحية وتلعب دورا مهما في إنتاج الهرمونات، أما إذا استمر تراكم البلاك، فقد يؤدي ذلك إلى انسداد الأوعية الدموية تماما، والإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

ويؤدي ارتفاع الكوليسترول في الجسم لانسداد الأوعية الدموية وزيادة خطر إصابة الفرد بمشكلات في الأوعية الدموية والقلب، أو بسكتة دماغية.

ووفق دراسة أجريت أجريت على الفئران، يخفّض مستخلص الزعرور وعقار سيمفاستاتين، الكوليسترول، ويقللان من إجمالي الكوليسترول، بيد أنّه بحاجة لتقييم تأثير مستخلص الزعرور على الدهون في الدم لدى البشر.