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أهداف ليفربول ضد ريد بول سالزبورج وتأهل الريدز لثمن نهائي دوري أبطال اوروبا

  • فلسطين اليوم - انجلترا
  • 23:33 - 10 ديسمبر 2019
محمد صلاح وساديو ماني نجمي ليفربول محمد صلاح وساديو ماني نجمي ليفربول
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تمكن نادي ليفربول الإنجليزي من حجز مكانه في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما فاز خارج أرضه على ريد بول سالزبورج بهدفين نظيفين مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الأخيرة من الدور الأول.

وقد سجل هدفي ليفربول كل من نابي كيتا (57) ومحمد صلاح (58)، وبهذا تصدر الرييدز المجموعة الخامسة برصيد 13 نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام نابولي الذي تأهل هو الآخر إلى ثمن النهائي بتغلبه في التوقيت ذاته على جينك 0-4.

واعتمد مدرب ليفربول على طريقة اللعب 4-3-3، فوقوف الكرواتي ديان لوفرين إلى جانب الهولندي فيرجيل فان دايك في عمق الدفاع بإسناد من الظهيرين ترينت ألكسندر أرنولد وأندي روبرتسون.

وقام جوردان هندرسون بدور لاعب الارتكاز، بإسناد من جورجينيو فينالدوم ونابي كيتا، في تكون الخط الهجومي كما جرت العادة، من الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

أما الفريق المضيف، فاعتمد هو الآخر على تشكيلة تغلبها نزعة هجومية، يقودها المهاجم النرويجي الشاب إيرلنج هالاند بإسناد من الجناحين هوانج هي تشان وتاكومي مينامينو.

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