القمة الخليجية 40 تتصدر مواقع التواصل ماذا قال نشطاء قطر والسعودية؟

تصدر وسم القمة الخليجية 40 مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء بسبب انعقاد القمة الخليجية في العاصمة السعودية الرياض في ظل غياب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رغم توجيه دعوة رسمية من العاهل السعودي بضرورة حضوره إلى القمة.

لكن أمير قطر غادر البلاد قبل ساعات من بدء القمة الخليجية وأرسل بدلًا منه رئيس الوزراء القطري والذي تم استقباله بشكل لافت وحفوة كبيرة من العاهل السعودي.

ومنذ صباح اليوم الثلاثاء دشن الخليجيون العديد من الأوسمة التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها وسم القمة الخليجية 40 وخلينا واحد وشعبنا واحد في إشارة إلى وحدة وقوة العلاقة بين الشعوب الخليجية رغم الخلاف والازمة السياسية.

وقد أكد النشطاء خلال العديد من التغريدات على قوة العلاقة بينهم ومتانتها داعين الله عز وجل أن يجمع القيادات السياسية وينهي الخلاف والأزمة الخليجية.

يُشار إلى أن الأزمة الخليجية بدأت عام 2017 بين السعودية والبحرين والامارات من جهة وأُطلق عليهم دول الحصار، وقطر من جهة أخرى بسبب اتهامات وجهتها دول الحصار لقطر لتعاونها من الاخوان المسلمين وتمويل الإرهاب وقربها من إيران.

القمة الخليجية 40

الناشط سليمان الشريف قال: "دول الخليج أمة واحدة ولدنا ونشأنا وسنموت ونحن تحت مظلة الإخاء يربطنا الدم والنسب والحب، مضيفًا "مهما اختلفنا واستثمر الأعداء الثغرة لزيادة الفجوة سنظل على العهد الأول نجدده يوماً مع أقرب لقاء يحن فيه الجميع لبعضهم ليعود التواصل والوئام".

أما الناشط مصطفى البوليش قال: اللهم اجمع خليجنا على كلمه الحق واكفنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن #خليجنا_واحد_وشعبنا_واحد

خالد العوضي نشر مقطع فيديو للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أثناء استقباله رئيس الوزراء القطري الذي يمثل أمير قطر في القمة الخليجية 2019.

وعلق العوضي أسفل مقطع الفيديو قائلًا: ” اللهم أحفظ لنا قادتنا وشعوبنا وأوطاننا”.

تغريدات مخالفة للتوقعات

لكن تغريد راشد بن عرار النعيمي جاء مخالفًا لكل التعليقات السابقة حيث غرد عبر تويتر: "قلنا لكم ان بياناتكم حبر على ورق ولا لها اي قيمه على ارض الواقع وكلها كذب وتدليس مثل كذبكم وافتراءكم على قطر ما يمدي حبر بيانكم يجف الا وبداء الهجوم من الذباب الالكتروني ومن المسؤولين الامعات على دولة قطر وعلى رموزها وشعبها ولكن لا يضر السحاب نباح الكلاب".

وغرد خالد بالقول: "سياسة المملكة العربية السعودية اما "الشاشات" تختلف عن سياسة المملكة العربية السعودية خلف "الأبواب المغلقة"، ومن يعرف خفايا "القمة الخليجية 2013" يعرف معنى قولي هذا، عندما كان الراحل سعود الفيصل طيب الله ثراه قاب قوسين او أدنى من أن يعلق "......" في ثريا قاعة الاجتماعات من رقبته.

وقال الناشط عبد اللاله الباز: يا ايها الشعب القطري الأزمة ازمتكم اذا أردتوا حلّها فأبواب الرياض مشرّعة وإن لم تريدوا فالمقاطعة مستمرة وتأكدوا أنكم الخاسر الأوحد، انصحوا حكامكم قبل أن ينهب اللص #أردوغان وعصابة الاخونج والمرتزقة ما تبقى من اموالكم وكرامتكم".

دول الخليج أمة خليجية واحدة، ولدنا ونشأنا وسنموت ونحن تحت مظلة الإخاء يربطنا الدم والنسب والحب، ومهما اختلفنا واستثمر الأعداء الثغرة لزيادة الفجوة سنظل على العهد الأول نجدده يوماً مع أقرب لقاء يحن فيه الجميع لبعضهم ليعود التواصل والوئام..#خليجنا_واحد_وشعبنا_واحد #خليجنا_واحد pic.twitter.com/yxtHBe0KAd — soliman_asharef (@soliman_asharef) ٩ ديسمبر ٢٠١٩

#القمه_الخليجيه_40

قلنا لكم ان بياناتكم حبر على ورق ولا لها اي قيمه على ارض الواقع وكلها كذب وتدليس مثل كذبكم وافتراءكم على قطر مايمدي حبر بيانكم يجف الا وبداء الهجوم من الذباب الالكتروني ومن المسؤلين الإمعات على دولة قطر وعلى رموزها وشعبها (ولكن لايضر السحاب نباح الكلاب) — راشد بن عرار النعيمي (@rashedalnam1) ١٠ ديسمبر ٢٠١٩

#القمه_الخليجيه_40

قلنا لكم ان بياناتكم حبر على ورق ولا لها اي قيمه على ارض الواقع وكلها كذب وتدليس مثل كذبكم وافتراءكم على قطر مايمدي حبر بيانكم يجف الا وبداء الهجوم من الذباب الالكتروني ومن المسؤلين الإمعات على دولة قطر وعلى رموزها وشعبها (ولكن لايضر السحاب نباح الكلاب) — راشد بن عرار النعيمي (@rashedalnam1) ١٠ ديسمبر ٢٠١٩

يا ايها الشعب القطري الأزمة ازمتكم اذا أردتوا حلّها فأبواب الرياض مشرّعة وإن لم تريدوا فالمقاطعة مستمرة وتأكدوا أنكم الخاسر الأوحد.

انصحوا حكامكم قبل أن ينهب اللص #أردوغان وعصابة الاخونج والمرتزقة ما تبقى من اموالكم وكرامتكم.#القمة_الخليجية_في_الرياض — عبدالإله البـــاز (@abdulelah_b1) ١٠ ديسمبر ٢٠١٩