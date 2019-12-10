الكشف عن قضية فساد خطيرة في جهاز أمني "إسرائيلي"

كشف الاعلام العبري، مساء اليوم الثلاثاء، عن قضية فساد جديدة تتبع لجهاز أمني "إسرائيلي"

وقالت قناة "كان" العبرية، أن قسم الاقتصاد في النيابة العامة "الإسرائيلية" أبلغ عدداً من المشتبه بهم في قضية فساد خطيرة بجهاز أمني، أنه يدرس إمكانية تقديمهم للقضاء بعد عقد جلسة استماع لهم في هذه القضية.

وأضافت أن المشتبه بهم متهمون بارتكاب جريمة فساد والحصول على أشياء عن طريق الاحتيال والسرقة وغسل الأموال وعرقلة سير القضاء وإساءة الائتمان وجرائم أخرى تتعلق بالتهرب الضريبي.

وأوضحت القناة العبرية، أن المشتبه بهم تلقوا الرشاوى من شركات قامت ببيع معدات للأجهزة الأمنية، مشيرة إلى أنه إذ يشتبه بهم إتمام صفقات مقابل الحصول على رشاوى من تلك الشركات، والحصول على أموال بعشرات الملايين من الشواكل عن طريق الاحتيال. وفق نيابة الاحتلال