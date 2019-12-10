تحذير إسرائيلي من استمرار الضغط على الفلسطينيين بشأن العجول

حذرت جهات أمنية في دولة الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، من استمرار وزارة الزراعة الإسرائيلية بالضغط على الفلسطينيين بهدف فرض مزيد من المطالب على السلطة الفلسطينية بعد الاتفاق الذي اعتبره مربو الماشية الإسرائيليين أنه لا يصب في مصلحتهم.

وكانت "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية توصلتا قبل أسبوعين إلى اتفاق تعهدت "إسرائيل" من خلاله بالسماح للفلسطينيين باستيراد العجول من الخارج، الامر الذي دفع مربوا الماشية الإسرائيليين لمطالبة الجهات السيادية الإسرائيلية بوقف هذه الاتفاقية، والتوقف عن استيراد الخضروات من الضفة وقطاع غزة.

حرب تجارية

ووفقًا لموقع هآرتس العبري فإن الجهات الأمنية الإسرائيلية حذرت من محاولة إشعال حرب تجارية قد تؤدي إلى حالة اشتباك مع الفلسطينيين.

ويطالب مربو الماشية الإسرائيليين اجبار السلطة الفلسطينية على شراء 30 ألف رأس من العجول، كانت (السلطة الفلسطينية) قد منعت التجار الفلسطينيين من شرائها في وقت المقاطعة، إلى جانب إجبار السلطة على شراء 120 ألف رأس من العجول خلال العام المقبل.

هذه المطالب الجديدة قد تتسبب في نزاع جديد بين السلطة وإسرائيل وفقًا للجهات الأمنية التي نقلت عنها صحيفة هآرتس العبرية.

ويبدو أن وزارة الزراعة الإسرائيلية التي اتفقت مع السلطة في وقت سابق، قد خضعت لمطالب مربي الماشية الإسرائيليين ومنها اجبار الفلسطينيين على شراء العجول فقط من "إسرائيل".

وتم تحديد مطالب مربي الماشية وفقًا لهآرتس لأسباب سياسية.

ويشير الموقع إلى أن مربي الماشية في "إسرائيل" يبيعون سنويا حوالي 140 ألف عجل تبلغ قيمتها مليار ونصف المليون شيكل.

يذكر ان إسرائيل تعتبر خطة فك الارتباط التي يقودها د. محمد اشتية رئيس حكومة رام الله، خرقًا لاتفاقية التجارة الزراعية لعام 1994، ما دفعها لفرض عقوبات على السلطة من بينها حرمان رجال الأعمال الفلسطينيين من الحصول على تصاريح تجارية، وعدم السماح للسلطة باستيراد الماشية بشكل مستقل من الخارج.

اشتباكات عنيفة

"إذا أصرت إسرائيل على مطالبة السلطة بشراء العجول من إسرائيل فقط والتهديد بمقاطعة استيراد الخضروات من الضفة وغزة فإن ذلك يفتح حربا تجارية من شأنها زيادة الأسعار على كلا الجانبين".

"وقد يؤدي استمرار الضغط على السلطة لاشتباكات عنيفة كالتي اندلعت خلال العامين الماضيين لأسباب اقتصادية وبسبب الأضرار التي لحقت بحياة الفلسطينيين.

وكانت وزارة الزراعة الإسرائيلية منعت نقل 1000 رأس عجل إلى قطاع غزة، إلا أن الجهات الأمنية سمحت بنقل العجول لغزة فعليًا اليوم الثلاثاء.

ووفقًا للمصادر المطلعة التي نشرت عنها هآرتس قولها: "وزارة الزراعة ومربو الماشية الإسرائيليين يحاولون تصوير النزاع على أنه ذو خلفية قومية، ومع ذلك هذه ليست سوى مشكلة اقتصادية".

وترى المؤسسة الأمنية الإسرائيلي أن منع دخول العجول لغزة قد يجعل التوصل لترتيبات الهدوء مع حماس صعب جدًا لذلك دخول العجول وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت الذي يدعم التوصل لاتفاق بغزة.