الصحة: الأدوية التي تصلنا من رام الله تمثل 8% وهو المعدل الأسوء

أصدرت وزارة الصحة بغزة، مساء اليوم الثلاثاء، تصريحا حول ما يصل مستشفيات قطاع غزة من أدوية ومستهلكات طبية من رام الله.

وقالت الوزارة تصريح لها، غن الأدوية والمستهلكات طبية التي وصلت لمستشفيات قطاع غزة من مخازن الوزارة في رام الله منذ بداية العام الجاري بلغت 3.2 مليون دولار فقط من اصل 40 مليون دولار.

واضافت أنه يمثل 8% من الاحتياج السنوي وهو المعدل الأسوأ منذ سنوات.

وتعاني المستشفيات في قطاع من أزمة نقص الأدوية والمستهلكات الطبية منذ سنوات طويلة، بالتزامن مع الحصار "الإسرائيلي" منذ نحو 13 عامًا، وتفاقم المشاكل الاقتصادية والانسانية في القطاع.