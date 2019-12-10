إدارة "فيسبوك" تحذف صفحة تلفزيون نابلس و العاملين فيها

حذفت إدارة موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مساء اليوم الثلاثاء، صفحة موقع تلفزيون نابلس بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار.

ووفق المصادر المحلية، فقد حذفت "فيس بوك" 6 حسابات شخصية للعاملين على الصفحة ضمن حملتها في إطار محاربة المحتوى الفلسطيني.

بدوره، قال مدير موقع تلفزيون فلسطين سليم سويدان إنه لم يكن هناك أي مبرر لإدارة موقع فيسبوك لحذف الحساب.

وأضاف أن الموقع ملتزم بمعايير النشر على الموقع ولم يصل للصفحة او العاملين عليها أي تحذير أو تنبيه.

الجدير بالذكر أن صحفة تحتوي الصفحة على أكثر من 470 ألف متابع معظمهم من فلسطين وتتهم في الشأن الفلسطيني والعربي والدولي.