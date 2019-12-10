دول الخليج تؤكد على ثبات مواقفها من القضية الفلسطينية

رفضت دول مجلس التعاون للخليج العربي مساء اليوم الثلاثاء، حكومة الاحتلال الإسرائيلي لضم المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت دول المجلس في البيان الختامي الذي نشرته مساء اليوم عقب انتهاء عقد القمة الخليجية، بأن توجه حكومة الاحتلال للاستيطان في الضفة الغربية مخالفة صريحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة.

وعن موقف دول مجلس التعاون من القضية الفلسطينية فقد شدد البيان الختامي على ثبات مواقف دول الخليج باعتبار فلسطين هي القضية العربية والإسلامية الأولى.

كما شددت على دعمها لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي المحتلة عان 1967، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة، إضافة إلى عودة اللاجئين وفق مبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية وقرارات الشرعية الدولية.

وأكد البيان الختامي مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة تفعيل جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق تلك الأسس.

فيما اعتبر المجلس الأعلى لدول الخليج بأن سياسة الاحتلال الإسرائيلي بهدم المنازل وتجهيز وطرد السكان والمواطنين الفلسطينيين من شأنها أن تقوض تحقيق حل "الدولتين" و"السلام الدائم".

ورحب المجلس الأعلى بالإجماع الدولي بالتصويت على قرار تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لثلاث سنوات، وعد ذلك التزاما وإجماعاً دولياً على دعم حقوق الشعب الفلسطيني وحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم.