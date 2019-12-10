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هل سيتم حل الكنيست الإسرائيلي غدًا الأربعاء؟

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 20:34 - 10 ديسمبر 2019
الكنيست الإسرائيلي الكنيست الإسرائيلي
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ذكر مقع يديعوت احرونوت العبري مساء اليوم الثلاثاء، أن مشروع قانون حل الكنيست الإسرائيلي الثاني والعشرين تم تقديمه للتصويت عليه غدًا الأربعاء.

ففي حال لم يتم تشكيل حكومة إسرائيلية غدًا الأربعاء فإن مشروع القانون حل الكنيست سيقدم لأعضاء الكنيست للتصويت عليه بهدف الذهاب لانتخابات ثالثة هذا العام.

ووفقًا ليديعوت فإن مشروع القانون ينص على أنه سيتم حل الكنيست والتوجه لانتخابات جديدة للكنيست المقبل الذي سيحمل رقم 23، على أن تُجرى في الثاني من آذار 2020.

وأشار إلى أن حزبي الليكود وأزرق- أبيض اللذين يشكلان الأغلبية قدما المشروع للتصويت عليه غداً.

يُشار إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي اقامت انتخابات للمرة الثانية على التوالي لكنها فشل الفائزين في الانتخابات من تشكيل الحكومة مما قد يضر إسرائيل للتوجه لانتخابات ثالثة العام القادم.

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