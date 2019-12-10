وفاة الطفلة بتول كتوع اثر سقوطها من الطابق الرابع في قلقيلية

أعلنت مصادر طبية مساء اليوم الثلاثاء، عن وفاة الطفلة بتول إبراهيم كتوع البالغة من العمر عامًا واحدًا.
وأوضحت المصادر الطبية أن الطفلة كتوع توفيت إثر سقوطها عن الطابق الرابع من منزل ذويها في حي كفر سابا بمدينة قلقيلية.
12:24 - 04 ديسمبر 2019
17:17 - 30 نوفمبر 2019
11:33 - 08 ديسمبر 2019
08:41 - 09 ديسمبر 2019
10:55 - 27 نوفمبر 2019
23:46 - 05 ديسمبر 2019
12:30 - 30 نوفمبر 2019
17:30 - 08 ديسمبر 2019
16:00 - 28 نوفمبر 2019
11:11 - 05 ديسمبر 2019
00:41 - 29 نوفمبر 2019
18:18 - 02 ديسمبر 2019
00:59 - 27 نوفمبر 2019
12:04 - 04 ديسمبر 2019
10:18 - 02 ديسمبر 2019
22:24 - 02 ديسمبر 2019
11:29 - 04 ديسمبر 2019
17:53 - 29 نوفمبر 2019
12:08 - 05 ديسمبر 2019
14:03 - 09 ديسمبر 2019
15:51 - 29 نوفمبر 2019
14:00 - 07 ديسمبر 2019
14:04 - 07 ديسمبر 2019
13:32 - 02 ديسمبر 2019
20:41 - 03 ديسمبر 2019
21:40 - 08 ديسمبر 2019
11:58 - 04 ديسمبر 2019
14:18 - 03 ديسمبر 2019
14:22 - 07 ديسمبر 2019
13:36 - 08 ديسمبر 2019
20:48 - 27 نوفمبر 2019
13:05 - 03 ديسمبر 2019
12:49 - 01 ديسمبر 2019
13:13 - 29 نوفمبر 2019
23:39 - 07 ديسمبر 2019
10:05 - 03 ديسمبر 2019
19:11 - 29 نوفمبر 2019
10:24 - 09 ديسمبر 2019
21:37 - 26 نوفمبر 2019
16:44 - 02 ديسمبر 2019
15:19 - 02 ديسمبر 2019
13:08 - 04 ديسمبر 2019
17:58 - 03 ديسمبر 2019
12:23 - 06 ديسمبر 2019
17:01 - 08 ديسمبر 2019