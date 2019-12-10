وفاة الطفلة بتول كتوع اثر سقوطها من الطابق الرابع في قلقيلية

أعلنت مصادر طبية مساء اليوم الثلاثاء، عن وفاة الطفلة بتول إبراهيم كتوع البالغة من العمر عامًا واحدًا.

وأوضحت المصادر الطبية أن الطفلة كتوع توفيت إثر سقوطها عن الطابق الرابع من منزل ذويها في حي كفر سابا بمدينة قلقيلية.