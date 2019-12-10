الحاخام الأكبر للقدس يلتقي العاهل البحريني

التقى الحاخام "الإسرائيلي" الأكبر شلومو عمار، العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، في العاصمة المنامة، وفق ما ذكره موقع "i24 news" العبري.

وحسب الموقع العبري، فإن زيارة الحاخام "الإسرائيلي" هي الأولى من نوعها، مشيراً إلى أن عمار "نقل للملك التهاني من القدس".

وقال أن الحاخام عمار، شارك خلال الزيارة في منتدى ديني، إلى جانب رجال دين من ‎الكويت ولبنان ومصر ‎والأردن، والعديد من الدول العربية والإسلامية.

وأضاف أنه يأمل أن يتمكن كل من "الإسرائيليين" والبحرينيين، من زيارة البلد الآخر دون الحاجة لتنسيق خاص بين البلدين. على حد قوله

وأشار "i24 news" إلى أن جهات "إسرائيلية" وأميركية نسقت لزيارة الحاخام عمار إلى البحرين.