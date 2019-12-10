اشتية: الانتخابات أولوية وطنية وطالبنا بضغط دولي لضمان عقدها في القدس

أكد رئيس حكومة رام الله د. محمد اشتية، أن الحكومة طالبت أكثر من طرف دولي التدخل للضغط على "إسرائيل" بقبول إجراء الانتخابات الفلسطينية في العاصمة الأبدية لفلسطين القدس المحتلة.

وقال اشتية: "بعد تذليل المعيقات الداخلية وموافقة جميع التنظيمات لإجراء الانتخابات التشريعية في الأراضي الفلسطينية، طالبنا العالم بالضغط على إسرائيلي من أجل ضمان عقد الانتخابات الفلسطينية في القدس".

وجاءت تصريحات اشتية اليوم الثلاثاء خلال اجتماعه مع مديرة دائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في وزارة الخارجية البريطانية ستيفاني القاق، وبحضور القنصل البريطاني العام في القدس فيليب هول.

وشدد اشتية، على أن عقد الانتخابات في القدس أولوية وطنية وسياسية ولا يمكن القبول بإجراء الانتخابات دون القدس، لأن ذلك يعني تكريس فصلها عن بقية المكونات الفلسطينية.

وأوضح، أن قيادة السلطة والفصائل الفلسطينية لديها إرادة سياسية حقيقية وجادة لعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وفي ذات السياق اطلع اشتية مديرة دائرة الشرق الأوسط على منهجية الحكومة للتخلص من التبعية الاقتصادية التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي على الاقتصاد الفلسطيني.

وأشار إلى ان المنهجية الحكومية تركز على تعزيز المنتج المحلي والاستثمارات والمشاريع المولدة لفرص العمل، والانتقال من حالة التبادل التجاري غير المنصف مع إسرائيل إلى التبادل التجاري المباشر مع دول العالم.