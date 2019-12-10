مجلي: علينا فرض الانتخابات في القدس فرضا وعدم انتظار الإذن الإسرائيلي 

قال د. عدنان مجلي، اليوم الثلاثاء، إن الانتخابات الفلسطينية في مدينة القدس لابد تحصل دون انتظار إذن إسرائيلي بذلك.

واضاف في تصريح صحفي، أن "إسرائيل" لن توافق على إجراء انتخابات فلسطينية خاصة في مدينة القدس المحتلة.

وتابع، :" علينا ادخال استخدام وسائل تكنولوجية حديثة في الانتخابات، بحيث لا يمكن التلاعب في الانتخابات.

وأشار مجلي، إلى أن انتظار القبول "الإسرائيلي" لإجراء انتخابات في القدس يعني عدم إجرائها لذلك علينا عدم الانتظار والمبادرة إلى فرضها فرضا". ومضى يقول؛ "المؤكد أن الرئيس محمود عباس ينوي إجراء الانتخابات من اجل تجديد الشرعيات لكن هناك من يحاول عرقلة ذلك مستخدما الموقف الإسرائيلي كذريعة"

وأكد مجلي : " يجب تكون القدس حاضرة ترشيحًا وانتخابا في هذه الانتخابات، وهذا لن يأتي من خلال تصريح إسرائيلي، وإنما من خلال قيامنا بفرضها على الاحتلال الإسرائيلي".

وأشار إلى أن : " إسرائيل التي تلاحق مراسلة تلفزيون فلسطين في القدس وتمنعها من العمل بخلاف كل وسائل الإعلام الأخرى، وتلاحق محافظ القدس ووزير شؤون القدس وتمنعها من القيام بأي نشاط لن توافق على إجراء هذه الانتخابات لذلك علينا المبادرة إلى فرضها فرضا".

وشدد على أن فرض إجراء الانتخابات في القدس تشكل ضربة في الصميم للمشروع الإسرائيلي الأميركي، مشروع كوشنير- نتانياهو، المسمى صفقة القرن، وتعزز الثوابت الوطنية التي تقف في مقدمتها القدس بصفتها العاصمة الأبدية للشعب الفلسطيني ".