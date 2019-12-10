غضب في صفوف مئات المواطنين بعد قطع مخصصاتهم من الشؤون الاجتماعية

بعد انتظار طالت أيامه، ذهب المواطن المقعد كامل خليل الى البنك ليستلم مخصصه من الشؤون الاجتماعية، مصطحباً بطاقته الشخصية، و الأمل يحذوه في أن يحصل على بعض المال يستطيع من خلاله أن يشتري بعضاً مما حُرمت منه عائلته على مدار أشهر طويلة، لكنه تفاجأ بحجب اسمه من قائمة المستفيدين من هذه المخصصات.

و تلقى هذا المواطن كغيره من عشرات المواطنين صدمة قوية، بعد أن حجبت عنهم المخصصات المالية، في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تزداد سوءاً يوماً بعد يوم في قطاع غزة.

و أوضح المواطن خليل في حديث لـ "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" بأنه يعاني من مرض اقعده عن العمل، و هو يحتاج الى الرعاية الصحية، و شراء الأدوية، ناهيك عن المتطلبات التي تحتاجها اسرته المكونة من 4 أفراد من احتياجات و مصاريف.

حال المواطن خليل لا يختلف عن حال المواطن ف.خ، الذي يعاني من اعاقة في يديه و لا يستطيع العمل و يعيل أسرة مكونة من 8 أفراد.

و يقول ف.خ: "كنت انتظر صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية بفارغ الصبر، كي اتمكن من شراء بعض الملابس الشتوية لأبنائي الصغار، و بعض الحاجيات التي وعدتهم بها عند استلام المخصص"، مضيفاً أن قطع مخصصه من قبل الشؤون الاجتماعية قضى على حلم طال ليله و هو يأمل بأن يحقق ما يتمناه ابناءه، و أذهب وعده لهم أدراج الرياح.

المواطن الخمسيني أبو محمد نصر، أيضاً واحداً ممن قطعت مخصصاتهم المالية، حيث أشار الى أن عائلته تعتمد اعتماداً كلياً على المساعدات المالية، و لا يوجد له أي مصدر رزق آخر، و خصوصاً أنه مريض، و لا يقوى على العمل.

و أشار في سياق حديثه الى أنه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة أصبح عاجزاً عن توفير أدنى متطلبات الحياة الكريمة له و لعائلته، ليأتي خبر قطع مخصصات الشؤون عنه، ليزيد من حالة عائلته سوءاً.

و ناشد نصر الجهات المسؤولة بالتراجع عن حجب اسمه، و اعادة مخصصه المالي، مؤكداً انه لا يوجد لديه سيارات و لا يمتلك منزلاً و لا أراضي.

و بدأت البنوك اليوم الثلاثاء، بصرف شيكات الشئون الاجتماعية لحوالي 105 آلاف أسرة فقيرة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

وكان، وزير التنمية الاجتماعية في حكومة رام الله د.أحمد مجدلاني صرح يوم الأربعاء الماضي، أن مخصصات الأسر الفقيرة المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية ستصرف الثلاثاء المقبل في المحافظات الشمالية والجنوبية على حد سواء.

وأضاف مجدلاني، "أن هذه الدفعة تشمل 104,634 أسرة، بمبلغ إجمالي 124 مليون شيقل"، موضحا أن عدد الأسر المستفيدة في قطاع غزة بلغ حوالي 70 ألف أسرة، والباقي في الضفة الغربية".

وبخصوص توزيع المبالغ المالية، أشار إلى أن مجموع مخصصات الأسر من قطاع غزة من هذه الدفعة تبلغ 94 مليون شيقل، والمبالغ المخصصة للضفة الغربية حوالي 30 مليون شيقل.

وأوضح ، أنه تمت إضافة 2000 أسرة جديدة ستستفيد للمرة الأولى من برنامج التحويلات النقدية، منها 1500 أسرة في قطاع غزة، و500 أسرة في الضفة الغربية.

وبين أنه تم حجب الأسر التي تبين عدم استحقاقها للمساعدة، سواء بسبب عدم تحديث البيانات، أو بسبب وجود مخصص مالي آخر للأسرة، أو وجود ملفات ضريبية.