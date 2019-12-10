لماذا يرفض الاحتلال دخول العمال الفلسطينيين من غزة الى الأراضي المحتلة؟

ما زال جهاز الشاباك "الإسرائيلي" يرفض دخول العمال الفلسطينيين من غزة للعمل في الأراضي المحتلة في هذه المرحلة؛ وذلك بزعم "الخطر الأمني" .

و نقل موقع "وللا" الاخباري العبري عن المحلل العسكري،أمير بحبوط قوله: "إن الحل البديل يُمْكن أن يكون من خلال زيادة عدد تصاريح التجار؛ والذين يشكلون رافعة إقتصادية لغزة".

و كشف عن مقترح آخر قدمه جيش الاحتلال، يدعو لمحاربة ما أسماها بــ "أفراد المنظمات المارقة" من خلال المعلومات الإستخباريّة والنار؛ مثّلَ ما تم العمل به في عملية "الحزام الأسود"

و أكد بخبوط بأن قيادة الجيش تدرك بأنه بدون حلول إقتصادية لقطاع غزة، فإن المنطقة مرشحة لتدهور أمني خطير، قد يؤدي الى مواجهة عسكرية.