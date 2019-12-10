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لماذا يرفض الاحتلال دخول العمال الفلسطينيين من غزة الى الأراضي المحتلة؟

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 17:02 - 10 ديسمبر 2019
عمال غزة عمال غزة
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ما زال جهاز الشاباك "الإسرائيلي" يرفض دخول العمال الفلسطينيين من غزة للعمل في الأراضي المحتلة في هذه المرحلة؛ وذلك بزعم "الخطر الأمني" .

و نقل موقع "وللا" الاخباري العبري عن المحلل العسكري،أمير بحبوط قوله: "إن الحل البديل يُمْكن أن يكون من خلال زيادة عدد تصاريح التجار؛ والذين يشكلون رافعة إقتصادية لغزة".

و كشف عن مقترح آخر قدمه جيش الاحتلال، يدعو  لمحاربة ما أسماها بــ "أفراد المنظمات المارقة" من خلال المعلومات الإستخباريّة والنار؛ مثّلَ ما تم العمل به في عملية "الحزام الأسود"

و أكد بخبوط بأن قيادة الجيش تدرك بأنه بدون حلول إقتصادية لقطاع غزة، فإن المنطقة مرشحة لتدهور أمني خطير، قد يؤدي الى مواجهة عسكرية.

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