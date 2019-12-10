محكمة تقضي بتبرئة أبو تريكة من تهم منسوبة له

قضت محكمة النقض بتبرئة نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة، من كل التهم المنسوبة له، كما أمرت برفع اسمه من قوائم الإرهاب، وفقاً لمحامين مصريين.

و نشرت صفحات رياضية تحمل اسم لاعبين، الخبر مؤكدين أن محكمة النقض المصرية ألغت قرار إدراج محمد أبوتريكة على قوائم الإرهاب.

و لم تعلق بعد مصادر رسمية على هذا النبأ.

ويواجه اللاعب المصري السابق اتهاما قضائيا غير نهائي بدعم وتمويل أنشطة جماعة الإخوان في مصر، من خلال شركة سياحة تعود ملكيتها له، وهو ما أدى إلى صدور قرار بالتحفظ على أمواله وإدراج اسمه على قوائم الإرهاب.

وبالتزامن مع المنشورات المتداولة للصفحات الرياضية، كتب أبو تريكة على حسابه بموقع فيس بوك قائلا: كل عسير إذا استعنت بالله فهو يسير. ولم يشر إلى أي تفاصيل عن قضيته.