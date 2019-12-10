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إعلان جديد من وزارة الداخلية حول السفر عبر معبر رفح البري غداً الثلاثاء

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 15:59 - 10 ديسمبر 2019
معبر رفح - سفر معبر رفح - سفر
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أعلنت وزارة الداخلية بغزة اليوم الثلاثاء آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الأربعاء 2019/12/11.

و أوضحت الداخلية بأن السفر سيكون الاربعاء للمسافرين الواردة اسماؤهم في الحافلات: من (11) حتى (13) من كشف (12/5)، بالإضافة الى الحافلة الأولى (جوازات مصرية) من الكشف الجديد (12/12).

و دعت المواطنين الواردة اسماؤهم في الكشوفات المذكورة للتواجد صباح غد الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مؤكدة على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

كما دعت الداخلية المسافرين لإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

لمطالعة الكشف الجديد اضغط هنا

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