أبو مرزوق ينفي وجود وساطة تركية أو قطرية حول « شاليط » ويؤكد أن الملف بيد مصر

فلسطين اليوم : دمشق

نفى نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق وجود وساطة تركية أو قطرية في ملف شاليط، مؤكدا أن "هذا الملف حتى الآن بيد الجانب المصري".

ورداً على تقارير صحافية أفادت بدخول الجانبين القطري والتركي في مسار الوساطة بين "حماس" وإسرائيل، أوضح أن "هناك الكثير من المزايدات والتسريبات بالإعلام الإسرائيلي حوله وهي جميعا بهدف انتخابي بحت".

وحول إمكانية إتمام الصفقة قريباً قال أبو مرزوق في تصريحاتٍ صحفية :"إنه من الصعب التكهن"، موضحاً "لا يوجد تنازل بهذا الملف.. وتحديداً فيما يخص عدد الأسرى".

وزاد توضيحاً أنه يفضل "فصل مسار قضية شاليط عن مسار التهدئة وأن لا يدخل في قضية أخرى بخلاف قضية الأسرى".