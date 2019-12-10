الأردن يعلن اكتشاف حالات مصابة بـ "انفلونزا الخنازير"

أكدت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، اكتشاف عدد من الحالات المصابة بفيروس "إتش1 إن1" المعروف باسم "انفلونزا الخنازير".

و وفقاً للوزارة، فقد تم اكتشاف 8 حالات تتلقى العلاج في عدد من مستشفيات المملكة، مشيرةً أنها "تتماثل للشفاء ووضعها العام مستقر".

مدير مديرية الأمراض السارية في الوزارة، هديل السائح، قالت في تصريح لها: "إن إنفلونزا الخنازير H1N1 تعتبر من أشكال الانفلونزا الموسمية التي تظهر سنويا، وتتعامل معها الكوادر الصحية بتأمين العلاجات الضرورية والفعالة والمتوفرة باستمرار لدى المستشفيات والمراكز الصحية في المملكة"".

ولفتت إلى أن وزارة الصحة تعاملت خلال الفترة الماضية مع 49 حالة، تلقت العلاج اللازم وتماثلت للشفاء، وغادرت المستشفيات، ولم يتبق سوى الحالات الـ 8 المشار إليها.

وأوضحت أن "معالجة حالات الإصابة لا تتطلب عزل المصابين في المستشفيات، حيث يتم توفير العلاج ومراقبة استجابتهم له ومن ثم مغادرتهم للمستشفيات عند استجابتهم".

وتعقيبا على حالة الوفاة المسجلة في مستشفى الكرك العسكري (جنوب) الإثنين، ذكرت أن "المتوفى كان مصابا بانفلونزا الخنازير ويعاني من نقص المناعة الناتج عن رومتزم مزمن، ما سبب مضاعفات أدت إلى وفاته".