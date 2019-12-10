اردان يصدر مرسوماً يحظر أي نشاط للسلطة الفلسطينية بالقدس المحتلة

ذكرت وسائل الاعلام العبرية ظهر اليوم الثلاثاء بأن سلطات الاحتلال اصدرت أوامر بحظر أي انشطة للسلطة الفلسطينية بالقدس المحتلة.

و أوضح موقع "وللا" الإخباري العبري بأنه تم استدعاء محافظ السلطة الفلسطينية في القدس عدنان غيث، وتم تسليمه أمراً من ما يسمى بـ "وزير الأمن الداخلي"، جلعاد اردان يقيد أنشطته لمدة 6 أشهر.

و أشار الموقع إلى أن غيث جرى اعتقاله عدة مرات في العام الماضي للاشتباه في انتهاكه للقانون الذي يحظر أنشطة السلطة الفلسطينية بالقدس، لكن في كل مرة يطلق سراحه دون محاكمة.

وقال أردان إنه سيتم معاقبة من يقوم بأي نشاط غير قانوني من قبل السلطة الفلسطينية داخل "إسرائيل" بالسجن لمدة 5 سنوات.