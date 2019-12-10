تفاصيل عمل معبر رفح البري لرحلات العمرة التي تبدأ الأحد 15/12/2019

أكدت مصادر خاصة في معبر رفح البري أنه سيتم تخصيص السفر يوم الأحد القادم الموافق 15/12/2019 لسفر المعتمرين فقط ولن تكون حركة وصول أو مغادرة للمسافرين.

و أوضحت المصادر بأنه سيتم تخصيص السفر يوم الأحد من كل أسبوعين *للمعتمرين* حتى نهاية شهر 1 يناير,

ومع بداية شهر 2 فبراير، سيتم *تبديل* يوم الأحد بيوم الاثنين من كل أسبوعين لسفر المعتمرين، نتيجة طلب الجهات المختصة لتخصيص يوم الاثنين منذ البداية ولكن نتيجة توقيع العقود مع شركات الطيران لا يمكن تأجيل الرحلات، وبعد انتهاء مدة العقد سيتم اعتماد يوم الاثنين.

و أشارت المصادر الى أنه سيتم تنظيم 4 رحلات عمرة في شهر ديسمبر الحالي 2019 وشهر يناير المقبل 2020، كل يوم أحد من كل أسبوعين ومن ثم سيتم اعتماد يوم الاثنين وستستمر حتى يوم الجمعة الموافق 15/05/2020.

و ستكون رحلة العمرة الأولى يوم الأحد الموافق:15/12/2019 وستكون العودة والوصول إلى مطار القاهرة الدولي يوم الأحد الموافق: 29/12/2019، وفقاً للمصادر.

المصادر ذاتها لفتت الى أن المعتمرين وسيصلون معبر رفح البري ظهر اليوم التالي يوم الاثنين الموافق: 30/12/2019 وستكون رحلة العمرة الثانية يوم الأحد الموافق: 29/12/2019 *وبالتالي* سيكون المعبر مغلق أمام القادمين والمغادرين يومي الأحد والاثنين.