ثلاثة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

أفادت إذاعة صوت الأسرى بأن ثلاثة من أسرى الضفة الغربية المحتلة يدخلون اليوم العاشر من ديسمبر أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال، بينهم اثنان محكومان بالمؤبد.

والأسرى هم:

الأسير طارق عدنان أحمد حسين (51 عامًا) من مدينة طولكرم المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2001، وأمضى 18 عامًا في سجون الاحتلال.

الأسير عمر محمود محمد بسيس (53 عامًا) من مدينة طولكرم، محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 17 عامًا في السجون.

الأسير يحيى خالد محمد بلال من مدينة نابلس المحكوم بالسجن 25 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 16 عامًا في سجون الاحتلال.