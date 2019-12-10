نائب الأمين العام للأمم المتحدة تزور الأردن وتجدد الدعم للأونروا

زارت أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، بزيارة عدد من منشآت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) في عمان اليوم.

وقد رافقها في هذه الزيارة كل من السيد كريستيان ساوندرز، القائم بأعمال المفوض العام للأونروا، ومدير علميات الأونروا في اقليم الأردن السيد محمد آدار.

وخلال الزيارة لمركز النزهة الصحي فقد تم إطلاع نائب الأمين العام على برنامج الصحة والخدمات التي تقدمها الاونروا للاجئي فلسطين.

كما تم اطلاع محمد على برنامج الأونروا التعليمي والتقت عدداً من الموظفين ومن الطالبات واللاجئات الفلسطينيات أثناء زيارتها لمدرسة النزهة الابتدائية للبنات حيث تواصلت مع مجموعة من الطلبة الذين يمثلون البرلمان المدرسي لمدارس الاونروا في منطقة شمال عمان.

وقالت نائب الأمين العام: "إن الدور الذي تلعبه الأونروا في ضمان الإبقاء على التنمية البشرية للاجئي فلسطين كأولوية دائمة أمر رائع واستثنائي". تعد الصحة الجيدة والتعليم النوعي عنصرين أساسيين في أي رفاهية فردية ومجتمعية، وهذا ما رأيته اليوم في منشآت الأونروا: موظفون متحمسون وأطفال مُلهمين يؤكدون على أن التعليم سيبقى منارة للأمل للشعب الفلسطيني."

وقد أعرب القائم بأعمال المفوض العام عن تقديره للدعم الذي تتلقاه الوكالة من المكتب التنفيذي للأمين العام للأمم المتحدة لتجديد ولايتها وضمان استمرار مسؤولياتها للاجئي فلسطين.

وقال "تأتي هذه الزيارة اليوم في وقت حرج تواجه فيه الأونروا أسوأ أزمة مالية في تاريخها. نعلم أن لدينا مناصر قوي وفعَال ممثلا بشخص نائبة الأمين العام ونقدر عالياً ما تقوم به السيدة أمينة محمد لضمان أن تتلقى التمويل الضروري حتى تستمر خدماتنا لللاجئي فلسطين دون أي انقطاع."