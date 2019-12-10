متطرفون يقتحمون باحات المسجد الاقصى و"غليك" يتقدمهم

اقتحم عشرات المستوطنين اليوم الثلاثاء ، 10/12/2019 ، باحات المسجد الاقصى المبارك ويتقدمهم المتطرف "يهودا غليك".

وقال شهود عيان، بأن المتطرف غليك اقتحم الأقصى مع عشرات المستوطنين من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية داخل باحاته، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال، إلى أن غادروه من باب السلسلة.

كما اعتقلت تلك القوات أحد حراس الأقصى فادي عليان، أثناء عمله في باحاته، واقتادته إلى مركز التحقيق والتوقيف المعروف بـ"القشلة" في باب الخليل، بعد يوم من حدوث مشادات كلامية بينه وشرطة الاحتلال إثر قيام الأخيرة بنقل غرفة حراس الأقصى إلى مكان آخر.