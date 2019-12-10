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استخراج قنبلة تزن طناً من أحد المنازل بحي الزيتون

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:24 - 10 ديسمبر 2019
قنبلة قنبلة
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تمكنت إدارة الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات من استخراج قنبلة من نوع " MK84"، وتزن 1000 كيلو غرام، من أحد منازل المواطنين في منطقة الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وقال الرائد مدحت البطش مدير دائرة هندسة المتفجرات إن طواقم الهندسة أجرت احتياطات الأمان بالمنطقة والمتمثلة بإخلائها من السكان بالكامل، تحسباً لأي أخطار محتملة.

وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار واجبنا الوطني في رفع مصادر الخطر عن المواطنين ومنازلهم، وذلك في ظل الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على قطاع غزة ، مطالباً بضرورة التبليغ عن الأجسام المشبوهة وعدم العبث بها وترك التعامل بها للطواقم الفنية المختصة.

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