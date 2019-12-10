منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يؤكد تضامنه مع موظفي قناة القدس

أكد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين تضامنه التام مع صحفيي إذاعة فرسان الإرادة، ويبدي قلقه لتزايد نسب البطالة في صفوف الصحفيين جراء الأزمات المالية التي تعصف بالمؤسسات الإعلامية، الأمر الذي يتطلب ضرورة التكاتف والتدخل لدعم وإسناد الإعلام الفلسطيني، معبراً عن تضامنه التام مع صحفيي قناة القدس الفضائية التي جرى إغلاقها قبل أكثر من عام وتسريح موظفيها.

ودعا منتدى الإعلاميين في بيان صحفي وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" للاستجابة لمطالب موظفي إذاعة فرسان الإرادة، والتراجع عن قرارها القاضي بتسريح 24 موظفا منهم، لاسيما في ظل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين عموماً وذوي الإعاقة خاصة.

وعبر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين عن تضامنه التام مع صحفيي قناة القدس الفضائية التي جرى إغلاقها قبل أكثر من عام وتسريح موظفيها، مبدياً آسفه لاضطرار القناة للإغلاق رغم أنها شكلت إضافة نوعية مميزة للإعلام الوطني بأداء فرسانها الذين واصلوا الليل بالنهار من أجل رفع الصوت الفلسطيني عالياً، لاسيما أوقات العدوان الإسرائيلي الغاشم على شعبنا.

ودعا منتدى الإعلاميين الفلسطينيين إدارة قناة القدس الفضائية إلى ضرورة معالجة قضية موظفيها على قاعدة منحهم كامل مستحقاتهم، ويطالب مؤسسات المجتمع المدني باستثمار كوادر القناة باعتبارهم أصحاب خبرة وتجربة، وعدم تركهم فريسة لوحش البطالة من باب المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية نحوهم، بحيث يتم استيعابهم ما أمكن وإتاحة فرص وظيفية مناسبة لهم.