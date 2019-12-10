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لماذا استنسخ الجيش الإيراني لطائرات استطلاع من طائرات إسرائيلية عمدا!

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:51 - 10 ديسمبر 2019
طائرة سيمرغ طائرة سيمرغ
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ادعى تقرير إسرائيلي وجود ما وصفه بـ "التطابق المشبوه" بين طائرات إيرانية من نوع سيمرغ مع طائرات إسرائيلية من نفس النوع.

وذكر تقرير إسرائيلي لقناة "i24NEWS"  أنَّ طائرة  "سيمرغ" الإيرانية تشبه الى حد كبير الطائرة المسيرة الإسرائيلية "هيرمس 450" المعروفة أيضا باسم "زيك".

وأشار التقرير ان الإيرانيين تعمدوا نسخ شكل الطائرة عمدا، لأسباب لم ترد في التقرير.

وكشف الجيش الإيراني عن طائرة "سيمرغ" معلنا انضمامها للعمل في القوات المسلحة الإيرانية، وأنها قادرة على تنفيذ المهام القتالية والاستطلاعية والتكتيكية.

وطائرة "سيمرغ" مخصصة لمهمات تعقب الملاحة البحرية، وتقديم الدعم لسفن البحرية الإيرانية.

 

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