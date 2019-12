لماذا استنسخ الجيش الإيراني لطائرات استطلاع من طائرات إسرائيلية عمدا!

ادعى تقرير إسرائيلي وجود ما وصفه بـ "التطابق المشبوه" بين طائرات إيرانية من نوع سيمرغ مع طائرات إسرائيلية من نفس النوع.

وذكر تقرير إسرائيلي لقناة "i24NEWS" أنَّ طائرة "سيمرغ" الإيرانية تشبه الى حد كبير الطائرة المسيرة الإسرائيلية "هيرمس 450" المعروفة أيضا باسم "زيك".

وأشار التقرير ان الإيرانيين تعمدوا نسخ شكل الطائرة عمدا، لأسباب لم ترد في التقرير.

وكشف الجيش الإيراني عن طائرة "سيمرغ" معلنا انضمامها للعمل في القوات المسلحة الإيرانية، وأنها قادرة على تنفيذ المهام القتالية والاستطلاعية والتكتيكية.

وطائرة "سيمرغ" مخصصة لمهمات تعقب الملاحة البحرية، وتقديم الدعم لسفن البحرية الإيرانية.

#Nedaja unveils its first Simorgh high-altitude long-endurance unmanned combat and recon aircraft at #Nabovat Third Naval Zone in #Konarak، #Makran sea.#Simorgh is a naval model of the famous #Shahed129 HALE UACV & has a flight ceiling of 25,000 ft & range of 1,500 km.#ایران pic.twitter.com/igQ6PiScSO