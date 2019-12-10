انهيار أسعار صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 10/12/2019

لاتزال أسعار صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي تشهد تدهوراً كبيراً، إذ هوى سعر صرف الليرة السورية، بصورة متسارعة اليوم الثلاثاء 10/12/2019، غير ان الليرة تمكنت من استعادة بعضاً من خسائرها قبيل الإغلاق.



وذكرت مصادر مصرفية أن أسعار صرف الدولار الأمريكي لامست الـ 820 ليرة، بعيد عصر الاثنين، غير ان مصادر متطابقة أشارت إلى تحسن طفيف لليرة، دفع سعر صرف الدولار إلى التراجع، قبيل الإغلاق.



وفي حصيلة تعاملات الثلاثاء، ارتفع "دولار دمشق"، 40 ليرة، على الأقل، وتراوح "دولار دمشق" عند الإغلاق ما بين (785 – 787) ليرة شراء، و(800 – 803) ليرة مبيع، حسب مصادر خاصة بـ "اقتصاد".



فيما أشارت مصادر أخرى إلى أسعار أعلى من ذلك لـ "دولار دمشق" عند الإغلاق، وصلت إلى 810 ليرة مبيع.



وسجلت أسعار الدولار في حلب وحمص وحماة، أسعاراً قريبة من نظيرها في دمشق.



أما في درعا، فسجل الدولار مساء الاثنين، 780 ليرة شراء، 787 ليرة مبيع.



وتضاربت الأنباء حول سعر الدولار عند إغلاق التعاملات في إدلب. وقالت مصادر خاصة بـ "اقتصاد"، إن "دولار إدلب"، تراوح مساء الاثنين، ما بين 810 و820 ليرة.



وبالعودة إلى دمشق، ارتفع اليورو بوسطي 50 ليرة، ليتراوح ما بين (884 – 891) ليرة شراء، (894 – 897) ليرة مبيع.



هذا وأبقى المركزي السعر الرسمي لـ "دولار الحوالات" بـ 434 ليرة. لكن معظم مكاتب الحوالات المرخصة في مناطق النظام، باتت تُسلّم الحوالات بأسعار أقل بقليل من سعر السوق السوداء، وبشكل شبه علني. باستثناء "ويسترن يونيون"، الذي ما يزال يُسلّم بالسعر الرسمي.