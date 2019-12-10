تشهد حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الثلاثاء 10/12/2019، حركة مرورية نشطة على كافة المفترقات والشوارع الرئيسة، فيما سجل حادثي سير نتج عنهما إصابة واحدة فقط.

كما تسير الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.

وتمنت الإدارة العامة لشرطة المرور، من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة أمان وكافية، كما يتوجب على الجميع أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة وإتباع تعليمات أفراد شرطة المرور المتواجدين على الطريق.

وذكرت أن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياتك والآخرين للخطر.

وقد سجل لدى مكاتب تحقيقات حوادث الطرق في المحافظات الجنوبية للوطن خلال 24 ساعة الماضية حادثين سير نتج عنهما إصابة واحدة فقط ، إلى جانب الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات.